В Кузбассе поймали нетрезвого водителя

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Беловском муниципальном округе инспекторы ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В поселке Новый Каракан инспекторы остановили автомобиль ВАЗ 212140 для проверки документов. Они обратили внимание на запах алкоголя от 34-летнего водителя.

Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для освидетельствования. Алкотестер показал 0,205 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает допустимую норму.

На водителя составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

