В Кемерове нашли пропавшего 11-летнего мальчика.

В Кемерове завершились поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в 16.30 школьник ушел из дома и пропал. Сотрудники полиции начали поиски. В них участвовали сотрудники ПДН, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировку на ребенка передали нарядам, задействованным в системе единой дислокации. К поискам присоединились волонтеры.

Около 22.50 мама мальчика сообщила, что он вернулся домой. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

