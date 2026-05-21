Мэр Новокузнецка рассказал о ходе подключения горячей воды и возникших авариях

Мэр Новокузнецка Денис Ильин поделился актуальной информацией о ходе подключения горячей воды в городе.

По состоянию на утро 21 мая, из 2 192 многоквартирных домов и 178 социальных объектов, требующих подключения, горячую воду получили уже 1 903 дома и 109 соцобъектов.

Подключение осуществляется от нескольких теплоисточников: Центральной ТЭЦ, Западно-Сибирской ТЭЦ, Кузнецкой ТЭЦ и Абашевской котельной, которые обеспечивают разные районы города.

В процессе работ было выявлено семь повреждений в разных районах, над устранением которых работают ресурсоснабжающие компании. Подключение со стороны управляющих организаций также продолжается.

Мэр напомнил, что по всем вопросам в первую очередь следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании, так как график подключения заранее утвержден и известен всем УК. Если управляющая организация не предоставляет информацию, она обязана выяснить причину и сроки подачи ресурса, а также оперативно сообщить об этом жителям. Каждый адрес отрабатывается индивидуально, и мэр просит жителей набраться терпения.

