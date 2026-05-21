Кузбасские березовые заготовки прошли проверку для экспорта в Китай

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 155 тонн деревянных заготовок из древесины лиственных пород, в основном березы.

Сырье заготовлено на территории Ижморского и Чебулинского муниципальных округов и предназначено для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий образцы были направлены на исследование. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов. По итогам проверки ведомство оформило собственникам продукции фитосанитарные сертификаты.

