НовостиОбщество21 мая 2026 7:10

Кузбасские березовые заготовки прошли проверку для экспорта в Китай

Кузбасская древесина отправляется в Китай
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 155 тонн деревянных заготовок из древесины лиственных пород, в основном березы.

Сырье заготовлено на территории Ижморского и Чебулинского муниципальных округов и предназначено для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий образцы были направлены на исследование. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов. По итогам проверки ведомство оформило собственникам продукции фитосанитарные сертификаты.

Ранее мы писали, что в Шерегеше осудили управляющего кафе Grelka после вспышки норовируса, а еще реконструкция улицы Мичурина в Кемерове почти завершена.