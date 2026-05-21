НовостиОбщество21 мая 2026 7:23

Кузбасская мука отправится в Красноярский край, Магадан, Сахалин и Якутию

Россельхознадзор оформил сертификаты на пшеничную муку из Новокузнецка
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе.

Продукция предназначена для отправки железнодорожным и автомобильным транспортом в Красноярский край, Магаданскую и Сахалинскую области, а также в Республику Саха (Якутия).

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в лабораторию, подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям семь электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 177 тонн.

Ранее мы писали, что в Шерегеше осудили управляющего кафе Grelka после вспышки норовируса, а еще реконструкция улицы Мичурина в Кемерове почти завершена.