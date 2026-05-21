Кузбасская пшеница отправляется в Казахстан

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 12 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, подготовленные для экспорта в Республику Казахстан.

Пшеница, предназначенная на пищевые цели, выращена в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

Под контролем ведомства в железнодорожные вагоны было погружено 839 тонн продукции.

Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, что подтверждено лабораторными исследованиями.

