Кузбасская пшеница отправляется в Казахстан

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 12 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, подготовленные для экспорта в Республику Казахстан.
Пшеница, предназначенная на пищевые цели, выращена в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.
Под контролем ведомства в железнодорожные вагоны было погружено 839 тонн продукции.
Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, что подтверждено лабораторными исследованиями.
