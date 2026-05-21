Сожительница сдала полиции новокузнечанина с самодельным «пугачом»

В Новокузнецке перед судом предстанет 57-летний мужчина, решивший примерить на себя роль оружейника. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

История началась с бытового конфликта в Орджоникидзевском районе: сожительница обвиняемого вызвала полицию и сообщила, что у него припрятана опасная «игрушка». При проверке оперативники нашли самодельный пистолет - так называемую «поджигу» - и банку с 200 граммами пороха.

Экспертиза подтвердила: самоделка вполне пригодна для стрельбы и считается полноценным огнестрельным оружием. Сам владелец оправдывался тем, что смастерил «пугач» исключительно для защиты от бродячих собак.

Однако закон такие аргументы не принимает - уголовное дело по факту незаконного изготовления и хранения оружия уже направлено в суд. Теперь умельцу грозит до восьми лет лишения свободы.

