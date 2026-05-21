Казахстан поставил в Кузбасс лук и капусту

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 85,5 тонны свежей подкарантинной продукции из Казахстана на территорию Кузбасса.

Ассортимент составили 44 тонны репчатого лука и 41,5 тонны капусты белокочанной.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в лаборатории. Наличие всех необходимых документов и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов, разрешающих дальнейшую реализацию овощей.

Ранее мы писали, что в Шерегеше осудили управляющего кафе Grelka после вспышки норовируса, а еще реконструкция улицы Мичурина в Кемерове почти завершена.