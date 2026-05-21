Суд признал незаконным бездействие коммунальщиков в Кузбассе

Ижморский районный суд встал на защиту жителей поселка, которые устали от постоянных перебоев с водой. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Местное предприятие ЖКХ обязали капитально отремонтировать 100-метровый участок водопроводной сети на улице Западной. Как выяснилось в ходе проверки, трубы здесь настолько изъедены коррозией, что только за 2025 год на участке произошло несколько крупных аварий.

Несмотря на очевидную проблему, коммунальщики не спешили менять аварийные сети, нарушая права людей на бесперебойную подачу воды. Теперь по решению суда МУП «Ижморское ЖКХ» придется провести замену коммуникаций.

Пока решение в законную силу не вступило, но исполнение работ останется под контролем.

