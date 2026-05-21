Кирилл Меньшов рассказал о том, что определит будущее в российской ИТ-разработке

ИТ-компаниям нужно активно переходить к созданию удобных инструментов для сотрудников и программной инфраструктуре вокруг ИИ-агентов. Об этом старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов рассказал на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Участники сессии «ИИ без иллюзий. Технологии для реального сектора» обсудили, какие риски внедрения и применения ИИ в компаниях, как оценить успех внедрения ИИ и какие инициативы с искусственным интеллектом создаются в Сбере.

«Лучшая инвестиция компании - инвестиция в полную программную инфраструктуру вокруг ИИ-агента. Если мы внутри организации не создаём сотрудникам нормальных инструментов, они неизбежно будут отправлять всё в облака. Потому что это фантастически экономит их трудозатраты».

Как отметил Кирилл Меньшов, токен-экономика ИИ будет стремительно дешеветь: то, что не окупается сегодня, принесёт прибыль через полгода, а отказ от внедрения сейчас — ошибочная тактика, откладывающая накопление критического опыта.

«Мы, безусловно, внесём свой вклад в объединение сообщества: сегодня мы выпускаем руководство о том, как мы видим подход к разработке ПО в эпоху искусственного интеллекта, и призываем всех присоединяться. Такие практикоориентированные документы должны появляться и в других областях. Только компании, которые сами внедряют и могут обобщить свой опыт, способны проложить путь, чтобы нам не отстать в разработке софта. Чем больше у нас будет айтишников, умеющих вести агентное кодирование и оставаться актуальными на мировом уровне, тем лучше будут развиваться информационные технологии в стране».