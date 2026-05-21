Кредит на бизнес обернулся для кузбасского предпринимателя огромным долгом

Рудничный районный суд Прокопьевска вынес решение о взыскании крупной суммы со строителей неудачного бизнеса. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Местная компания в течение нескольких лет брала кредиты в банке на текущие дела, а ее директор выступал личным поручителем по всем договорам. Однако дела пошли под откос: бизнес перестал приносить прибыль, и выплаты по пяти кредитным линиям прекратились. В итоге сумма долга вместе с процентами выросла почти до 10 миллионов рублей.

В суде предприниматель полностью признал вину, подтвердив невозможность платить по счетам. Суд постановил: отвечать по долгам перед банком придется и самой компании, и директору лично. Решение суда в силу еще не вступило.

