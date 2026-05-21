Из Кузбасса в Китай отправили 23 тонны медицинских шпателей из березы

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Кузбасские изделия из древесины продолжают пользоваться стабильным спросом в Китае.

Инспекторы Россельхознадзора дали добро на отправку в КНР очередной партии медицинских шпателей из березы весом 23 тонны. Груз отправился за рубеж автомобильным транспортом.

Всего с начала текущего года объем экспорта этой продукции достиг 322 тонн. Хотя до показателей прошлого года, когда в Китай было поставлено около тысячи тонн шпателей, еще далеко, динамика поставок остается высокой.

Перед отгрузкой специалисты ведомства провели тщательный досмотр товара. Экспертиза подтвердила: изделия полностью соответствуют требованиям страны-импортера, никаких нарушений или вредителей не обнаружено.

Ранее мы писали, что в Шерегеше осудили управляющего кафе Grelka после вспышки норовируса, а еще реконструкция улицы Мичурина в Кемерове почти завершена.