Более 32 тысяч кузбассовцев получают страховые выплаты от Соцфонда в 2026 году

В 2026 году более 32 тысяч жителей Кузбасса получают ежемесячную помощь от Социального фонда России по программе страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это важная часть системы соцзащиты: если вы работаете по официальному договору, работодатель платит взносы, гарантируя вам выплаты в сложных ситуациях. Индивидуальные предприниматели тоже могут рассчитывать на эти деньги, если добровольно платят взносы в СФР.

Помимо компенсаций за производственные травмы, фонд оплачивает больничные, пособия по беременности и родам, а также уход за ребенком до полутора лет.

Благодаря цифровизации, оформить большинство выплат можно не выходя из дома - через портал «Госуслуги».

