Юный самокатчик из Кемерова ответит по закону за то, что обматерил женщину

Кемеровские полицейские вычислили 17-летнего парня, который стал антигероем скандального ролика в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Глубокой ночью на проспекте Молодежном юноша катался на электросамокате и, встретив пожилую женщину, начал беспричинно смеяться и осыпать ее грубой бранью. Весь процесс он снимал на телефон, после чего опубликовал видео на своей странице.

Несмотря на то, что в полицию никто не жаловался, инспекторы ПДН нашли нарушителя в ходе мониторинга интернета. В отделе парень признал вину, но от ответственности это не спасло: на него составили протокол за мелкое хулиганство. Не остались в стороне и родители - их привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию. Теперь подросток будет стоять на профилактическом учете в полиции.

