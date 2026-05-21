Кузбассовцам объяснили правила упрощенного списания долгов для участников СВО

Для участников специальной военной операции действует упрощенный механизм избавления от непосильных долгов. Об этом напомнили в Росреестре Кузбасса.

Признать себя банкротом можно без обращения в арбитражный суд - процедура проходит через МФЦ, является абсолютно бесплатной и не требует участия управляющего. Списать можно задолженность в размере от 25 тысяч до одного миллиона рублей, при этом штрафы и пени в итоговую сумму не включаются.

Чтобы воспользоваться этим правом, боец должен иметь на руках неоплаченные исполнительные листы, выданные не позднее года до обращения, и не иметь имущества, которое могли бы изъять приставы.

Процедура занимает шесть месяцев, после чего все обязательства официально аннулируются.

Как отмечают в Росреестре Кузбасса, для подачи заявления необходимо подготовить справку об участии в СВО и подтверждающие долги документы.

