Горняк из Кузбасса стал лучшим в России уполномоченным по охране труда

Машинист экскаватора УК «Кузбассразрезуголь» Евгений Каминский стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Росуглепрофа» в номинации «Открытые работы (разрезы)». Конкурс ежегодно проводится Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности.

Евгений Каминский – представитель горняцкой династии, работает в угольной компании более 20 лет, неоднократно становился победителем и призером корпоративных конкурсов профессионального мастерства. С 2020 года является уполномоченным по охране труда.

В ходе конкурса оценивалась работа уполномоченных по внесению замечаний и предложений по организации труда, показатели травматизма в его подразделении, обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты, участие в разрешении трудовых споров.

«Жизнь и здоровье сотрудников являются приоритетной ценностью УК «Кузбассразрезуголь». Институт общественных уполномоченных по охране труда стал эффективным инструментом развития культуры безопасности и позволяет вовлечь горняков в обеспечение безопасных условий труда. Высокий результат наших сотрудников во всероссийском конкурсе подтверждает их профессионализм и значимую роль в формировании культуры безопасного производства», - отметил и.о. технического директора УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Пальчиков.

Сегодня на предприятиях «Кузбассразрезугля» работают 77 общественных уполномоченных. Они избираются профсоюзными собраниями из числа наиболее опытных сотрудников. Уполномоченные контролируют соблюдение требований охраны труда, вносят предложения по улучшению организации производственных процессов, ведут работу в коллективе по формированию культуры безопасного труда. В 2025 году уполномоченные по охране труда УК «Кузбассразрезуголь» внесли более 3 тыс. предложений, которые были учтены в работе.

