На Логовом шоссе в Кемерове начали укладывать новый асфальт

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове ремонт Логового шоссе вступил в решающую стадию: подрядчик закончил фрезерование старого покрытия и приступил к укладке свежего асфальта. Об этом сообщили в администрации города.

Работы охватывают участок от Кузнецкого моста до пересечения с проспектом Шахтеров. Обновление магистрали идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Чтобы не создавать пробок и не мешать движению плотного транспортного потока, дорожники работают исключительно в ночное время.

Ранее мы писали, что за неделю от клещей пострадали более 1 900 кузбассовцев, а еще на перекрестке в Рудничном районе Кемерова изменят организацию движения.