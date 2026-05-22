Пять угольных городов Кузбасса защитили программы развития

Кемерово, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск и Прокопьевск представили свои стратегии по снижению зависимости от угольной отрасли. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Защита проектов прошла в Школе управления «Сколково» в рамках программы «Угольные города России». Как отметил Илья Середюк, в условиях глобального кризиса в отрасли региону жизненно важно создавать новые рабочие места и искать современные подходы к развитию.

Планы амбициозные: в Кемерове сделают ставку на культурный кластер и углехимию, в Новокузнецке - на логистику и переработку отходов, в Прокопьевске - на машиностроение и санаторное лечение. Междуреченск намерен развивать туризм в «Поднебесных Зубьях», а Мыски - сельское хозяйство и этнопарки. Эксперты высоко оценили подготовку команд, теперь городам предстоит воплотить эти идеи в жизнь.

