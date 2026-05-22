Опыт «Красной Горки» представили на международном уровне в Москве

Фото: администрация Кемерова.

Музей-заповедник «Красная Горка» представил Кузбасс на международном фестивале «Интермузей БРИКС+» в Москве. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Это престижная площадка, где ведущие эксперты обсуждают будущее музейного дела и внедрение новых технологий.

Директор музея Наталья Шелепова рассказала международному сообществу о концепции «Красной Горки» как о месте хранения коллективной памяти региона. Презентация кемеровчан вызвала живой интерес и аплодисменты коллег.

В этом году темой фестиваля стала роль музея как связующего звена между поколениями в эпоху стремительного прогресса, и опыт Кузбасса оказался в этом контексте крайне востребованным.

Ранее мы писали, что за неделю от клещей пострадали более 1 900 кузбассовцев, а еще на перекрестке в Рудничном районе Кемерова изменят организацию движения.