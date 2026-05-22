Кемеровчанин похитил гитару и телевизор у женщины

В Кемерове сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже из частного дома. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Ранее судимый горожанин перелез через забор, взломал дверной замок и вынес из жилья телевизор, три мобильных телефона и акустическую гитару. Общий ущерб составил около 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что телефоны вор успел продать прохожим, а гитару и телевизор спрятал у знакомого. Оперативники изъяли технику и вернули ее законной владелице.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

