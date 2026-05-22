Малый бизнес сможет быстрее оформлять землю в Кузбассе

С 10 февраля 2026 года для малого и среднего бизнеса в Кузбассе упростили процедуру изменения границ земельных участков. Об этом сообщили в Росреестре Кузбасса.

Теперь, если к частной территории прилегают государственные или муниципальные земли, предпринимателям не нужно готовить сложный проект межевания - достаточно обычной схемы расположения на кадастровом плане.

Это нововведение поможет компаниям быстрее избавляться от «изломанности» границ и других неудобств, мешающих строительству. Однако есть важные условия: воспользоваться упрощенным порядком можно только один раз, а площадь участка разрешено увеличить не более чем на 1 000 квадратных метров.

Как отмечают в Росреестре, такие меры помогут найти баланс между интересами бизнеса и государства.

Как отмечают в Росреестре, такие меры помогут найти баланс между интересами бизнеса и государства.