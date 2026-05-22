Онкологи Кузбасса проведут бесплатные лекции о здоровье кожи

Меланома - одна из самых агрессивных опухолей, но ранняя диагностика дает отличные шансы на выздоровление. Об этом предупредили в минздраве Кузбасса.

Чтобы научить жителей региона следить за своим здоровьем, 28 мая в 09.30 в филиалах Кузбасского онкодиспансера пройдет «Школа пациентов». Ведущие специалисты - Юлия Корчмит и Анна Герус - подробно расскажут о том, как защитить кожу от солнца, на какие изменения родинок стоит обратить внимание и как правильно проводить самоосмотр.

Врачи ждут всех желающих: и тех, у кого есть конкретные жалобы, и тех, кто просто хочет заняться профилактикой. Встречи пройдут в Кемерове (ул. Волгоградская, 35) и Новокузнецке (ул. Кутузова, 25). Вход свободный.

