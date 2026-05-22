В Новокузнецке горячую воду подали в 98% многоквартирных домов

Глава Новокузнецка Денис Ильин поделился оперативной информацией о восстановлении горячего водоснабжения в городе.

По данным на утро 22 мая, ресурс подается в 2 167 многоквартирных домов из 2 192. Также горячая вода появилась в 181 образовательном учреждении города.

В тех домах, где краны все еще остаются холодными, специалисты устраняют повреждения на сетях. Кроме того, задержки могут быть связаны с работой управляющих компаний, которые не успели вовремя наладить внутренние системы зданий

