Легенда о проверке предприятия стоила кемеровчанке 11 млн рублей накоплений

72-летняя жительница Кемерова стала жертвой масштабного обмана, лишившись более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Схема началась со звонка лжеинженера предприятия, где женщина работала раньше. Он заявил о некой проверке сотрудников, после чего в дело вступили фальшивые силовики и банковские работники. Пенсионерку запугали тем, что от ее имени якобы пытаются перевести деньги террористам. Несмотря на то, что женщина знала о методах мошенников, преступникам удалось ее убедить. В течение полутора месяцев она снимала деньги и перечисляла их на «безопасные» счета. Только после того, как средства закончились, она поняла, что ее обманули.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело и пытаются выйти на след аферистов.

