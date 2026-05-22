Весом с внедорожник: кузбассовцы сдали в банки 2,7 тонны мелочи во время «Монетной недели»

Жители Кузбасса активно поучаствовали в весенней акции «Монетная неделя», вернув в оборот 542 тысячи монет. Об этом сообщили в Отделении Банка России по региону.

Общая сумма сданной мелочи составила три миллиона рублей, а вес - 2,7 тонны, что сравнимо с массой тяжелого внедорожника. Самыми ходовыми оказались десятирублевые монеты (244 тысячи штук), а самыми редкими - копейки.

В Банке России напомнили, что разгрузить тяжелые копилки можно не только в периоды акций: магазины и банки обязаны принимать монеты любого номинала всегда. Если в торговой точке отказываются брать мелочь, на них можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

Следующий этап «Монетной недели» запланирован на октябрь этого года.

