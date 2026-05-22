Суд на три месяца запретил добычу угля на кузбасской шахте

Березовский городской суд на 90 суток приостановил ведение горных работ на шахте «Березовская». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Проверка выявила серьезные нарушения промышленной безопасности, которые угрожали жизни и здоровью горняков. Ключевой претензией стало отсутствие договора с профессиональной аварийно-спасательной службой, что недопустимо для объекта первого класса опасности.

Согласно решению суда, на предприятии запрещена любая добыча, разрешены только работы по поддержанию жизнеобеспечения самой шахты. Угольная компания признана виновной в административном правонарушении.

На данный момент постановление в законную силу еще не вступило.

