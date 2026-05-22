Владимир Путин вручил кузбасскому машинисту орден «За доблестный труд»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кремле прошла торжественная церемония, на которой президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам страны. Среди награжденных - машинист экскаватора кузбасской шахты «Беловская» Алексей Болбас. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Мужчина удостоен ордена «За доблестный труд». С высокой наградой земляка поздравил губернатор Илья Середюк. Он отметил, что Алексей Николаевич трудится на предприятии уже более 15 лет, а его бригада в 2024 году стала лучшей в регионе. В копилке достижений горняка уже есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и несколько ведомственных наград.

Глава государства поблагодарил участников церемонии за таланты и высокие результаты, которые двигают страну вперед.

Ранее мы писали, как кузбасские криминалисты раскрывают преступления, а еще синоптики рассказали, когда в Кузбасс придет летняя жара.