Разработка кемеровской компании поможет сохранить овощи и фрукты свежими

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Кемеровские ученые из компании «Биотех» вывели на рынок уникальную разработку - биоцидную композицию «Чистех». Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Ее уже внедрили на Троицкой бумажной фабрике, запустив единственное в стране производство антибактериального пергамента. Специальный состав на упаковке эффективно борется с бактериями, вирусами и грибками, оставаясь при этом полностью безопасным для продуктов.

Технология уже доказала свою пользу: фрукты и овощи в такой обертке портятся на 40% меньше.

«Для Кузбасса это прежде всего поддержка местных инноваций. Внедрение разработки на производстве позволит увеличить конкурентоспособность российских товаров, откроет новые рынки сбыта и укрепит экспортный потенциал страны. Реализация наукоемких проектов - важный механизм диверсификации экономики региона. Мы продолжим поддерживать высокотехнологичные производства», - отметил Илья Середюк.

