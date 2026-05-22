22 мая 2026 9:45

Илья Середюк выразил соболезнования в связи с гибелью студентов в Старобельске

В Старобельске после налета БПЛА обрушилось общежитие, ранены 35 человек
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выразил соболезнования жителям Луганской Народной Республики после ночной атаки на Старобельск.

Украинские беспилотники ударили по общежитию педагогического колледжа, где в это время находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. В результате прямого попадания часть здания рухнула. На данный момент известно о 35 раненых, есть погибшие. Сейчас на месте работают спасатели - они разбирают завалы в поисках пострадавших, несмотря на постоянную угрозу повторных ударов.

Глава Кузбасса подчеркнул, что Старобельск находится в глубоком тылу и атака по мирному объекту с детьми не преследовала военных целей и не имеет никаких оправданий.

«Кузбасс скорбит вместе с Луганской Народной Республикой. Детям - скорейшего выздоровления, родным и близким погибших - сил и терпения», - написал Илья Середюк.

