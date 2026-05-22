Водитель грузовика предстанет перед судом за смертельное ДТП в Кузбассе

Следователи передали в суд дело 24-летнего жителя Тяжинского округа, которого обвиняют в совершении смертельной аварии. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

ДТП случилось в январе прошлого года. Водитель грузовика Dayun не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Solaris, который притормозил для поворота. От сильного удара легковушку выбросило на встречную полосу под другой автомобиль, после чего иномарка перевернулась и улетела в кювет. В этой аварии серьезные травмы получил 75-летний пассажир Hyundai, спасти его медикам не удалось.

Сейчас следствие собрало все доказательства вины водителя грузовика. По статье о нарушении правил дорожного движения ему грозит до пяти лет лишения свободы.

