В кузбасском селе поймали пьяного мотоциклиста на незарегистрированном байке

В селе Бурлаки Прокопьевского округа сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасную поездку местного жителя на мотоцикле «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы остановили байкера для проверки документов, но сразу заметили у него явные признаки опьянения. Как выяснилось позже, водительского удостоверения у мужчины не было вовсе.

Подозрения полицейских подтвердил алкотестер: прибор показал 1,407 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе - это очень высокая степень опьянения. Помимо нетрезвого состояния, за водителем числился целый список нарушений: он ехал без шлема на незарегистрированном мотоцикле и без страховки.

В отношении нарушителя составили сразу несколько административных протоколов, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

