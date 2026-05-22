За сутки в Кузбассе поймали 29 нетрезвых водителей

В Кузбассе 21 мая произошло 703 нарушения ПДД.

В Кузбассе 21 мая произошло 703 нарушения ПДД. Из них 32 совершили пешеходы, 671 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 29 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 55 фактов управления транспортным средством без прав, 40 выездов на встречную полосу и 17 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 50 нарушений правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 11 нарушений проезда перекрестков, 17 проездов на запрещающий сигнал светофора и 42 случая непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 2 ДТП, в которых 2 человека травмированы.

