Треть кузбассовцев признались, что не могут отказаться от вредной еды ради здоровья

Аналитический центр НАФИ и проект «Логика молока» провели масштабное исследование пищевых привычек в Кузбассе. Выяснилось, что подавляющее большинство жителей региона (74%) осознают важность здорового рациона. При этом лишь 44% опрошенных уверены, что уже ведут правильный образ жизни.

Путь к полезному меню преграждают три главных барьера. На первом месте - высокая стоимость здоровых продуктов (37%). На втором - личные привычки: 30% кузбассовцев просто не могут заставить себя отказаться от любимой, но вредной еды. Третьей причиной стала нехватка времени на готовку (21%). Кроме того, для многих камнем преткновения становится вкус полезных блюд и предпочтения остальных членов семьи.

Особое место в рационе жителей области занимает молочная продукция. Каждый четвертый употребляет ее ежедневно, а самыми популярными продуктами стали молоко, сметана и сливочное масло. При выборе кузбассовцы почти не смотрят на известность бренда - для 86% важнее натуральный состав. Также в приоритете вкус, польза и отечественное происхождение. Интересно, что 47% опрошенных больше доверяют именно местным производителям, а покупки чаще всего совершают в супермаркетах.

Исследование затронуло и эмоциональную сторону: для многих молочные продукты - это вкус детства. Самым «ностальгическим» продуктом жители региона назвали мороженое (57%), на втором месте оказалась молочная каша, а на третьем - стакан теплого молока.

