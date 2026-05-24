В Кузбассе разработали туры для самостоятельных путешествий в любое время года

В Кузбассе подготовили специальные туры для тех, кто хочет самостоятельно изучить Кемерово и Новокузнецк. Маршруты продуманы так, чтобы ими можно было воспользоваться в любое время года. В путеводители включили не только главные достопримечательности, но и проверенные отели и рестораны.

Трехдневный тур по Кемерову предлагает в первый день прогуляться по Театральной площади и набережной. Во второй - отправиться на «Красную Горку» к монументу Эрнста Неизвестного и поужинать в тематическом ресторане «Забой». Финальный день посвящен современным объектам: Парку Ангелов, «Кузбасс-Арене» с самой высокой в Европе аэротрубой и мемориалу Воину-Освободителю.

В Новокузнецке туристам предлагают двухдневную программу. Она начинается с Кузнецкой крепости и музея Достоевского, включает посещение планетария и отдых в термах. Второй день отведен под искусство и фольклор в музеях города. По словам властей, цель проекта - показать привычные города с новой стороны.

Сейчас гиды доступны на портале «ВИЗИТ КУЗБАСС», и скоро свои маршруты представит каждый муниципалитет региона.

