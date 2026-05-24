Новокузнецкий суд обязал женщину вернуть недееспособную дочь в дом-интернат

Новоильинский районный суд Новокузнецка рассмотрел иск Малиновского дома-интерната к местной жительнице. Учреждение требовало вернуть подопечную, которая нуждается в постоянном уходе и лечении. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Выяснилось, что недееспособную женщину временно передали матери «в гости» по договору. Женщина обязалась привезти дочь обратно в интернат в строго установленный срок, однако нарушила обещание и оставила ее дома. Руководству учреждения пришлось обращаться в суд.

Изучив материалы дела, судья встал на сторону интерната. Теперь мать обязана вернуть дочь в специализированное учреждение для продолжения лечения. Решение суда пока не вступило в законную силу.

