Суд в Кузбассе наказал рублем медиков, которые «просмотрели» перелом у пациента

Куйбышевский районный суд Новокузнецка частично удовлетворил иск местного жителя к городской больнице №1 имени Курбатова и кардиодиспансеру имени Барбараша. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина требовал наказать медиков за некачественную помощь. История началась в августе 2022 года. Из-за того, что врачи вовремя не диагностировали перелом бедренной кости, состояние здоровья пациента серьезно ухудшилось. В итоге мужчина больше не смог заниматься своей профессией, его отстранили от работы, а доходы упали до минимума.

Суд подтвердил вину медучреждений. С каждой больницы в пользу пострадавшего взыскали по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На данный момент решение еще может быть обжаловано.

