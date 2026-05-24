Попытка «отбить» друга у ДПС закончилась для жителя Кузбасса уголовным сроком

Киселевский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который напал на сотрудника ГАИ. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября, когда патрульные остановили нарушителя. Водитель пытался сбежать, а когда его поймали, на подмогу подоспела группа знакомых. Они требовали отпустить товарища, используя маты и распуская руки. Чтобы остудить пыл толпы, полицейским пришлось дважды выстрелить в воздух и применить слезоточивый газ. В разгар конфликта осужденный применил к инспектору удушающий прием и ударил его в грудь. Успокоить дебоширов удалось только после приезда подкрепления.

В суде мужчина признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию. Ему назначили полтора года принудительных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

