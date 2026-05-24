Протаранил автобус и попал в больницу: в Кузбассе лихач собрал серию штрафов

Накануне утром в Новокузнецке сотрудники ДПС попытались остановить тонированную «Ладу Приору», но водитель лишь прибавил газу. Чем закончилась история, рассказали в полиции Кузбасса.

В погоню за нарушителем пустились сразу три экипажа полиции. Уходя от преследования, 20-летний гонщик грубо нарушал правила и на перекрестке улиц Кутузова и Металлургов вылетел на красный свет, врезавшись в пассажирский автобус. В больницу с травмами попали сам водитель «Лады», его спутница и пассажирка автобуса.

Выяснилось, что у парня никогда не было прав, машина снята с учета, а у него самого имелись признаки опьянения. Инспекторы составили на него сразу 23 протокола, включая девять - за выезд на встречную полосу и семь - за проезд на запрещающий сигнал. Теперь лихачу предстоит долгое разбирательство.

