В шести населенных пунктах Кузбасса на следующей неделе отключат ТВ и радио

С 25 мая в нескольких районах Кузбасса начнутся плановые работы на сетях телерадиовещания. В РТРС предупредили, что в это время возможны перебои с сигналом.

Первыми под отключение попадут жители села Банново (25 мая с 11.00 до 17.00). В Шерегеше связи не будет один день в период 25-26 мая. В Новокузнецке профилактика затронет радио «Серебряный дождь» в один из дней с 26 по 28 мая (с 09.00 до 17.00). Также в графике значатся поселки Каз (26-28 мая), Мундыбаш (27-29 мая) и Малиновка (28-29 мая).

Специалисты просят жителей заранее планировать свой досуг - отключения продлятся не более семи-восьми часов в день.

