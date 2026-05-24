В Новокузнецке наказали лихача, едва не устроившего аварию

В Новокузнецке бдительность горожан помогла наказать нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Участник акции «Мобильный патруль» прислал видеозапись, на которой водитель Nissan на Ферросплавном проезде совершил опасный обгон, не включив поворотники и создав аварийную ситуацию.

Полицейские быстро установили личность владельца иномарки. За выезд на встречную полосу и игнорирование сигналов поворота мужчине выписали сразу несколько протоколов. Общая сумма штрафов составила 8 500 рублей.

