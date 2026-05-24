Эксперты выяснили, кто в Кузбассе может рассчитывать на ежедневную зарплату

Весной 2026 года в Кузбассе открылось более 350 вакансий, где работодатели готовы платить зарплату ежедневно. По данным аналитиков hh.ru, чаще всего такие условия предлагают курьерам, упаковщикам и промоутерам.

В 86% случаев опыт работы не требуется, однако есть и высокооплачиваемые позиции для профессионалов. Например, менеджеры по продажам могут зарабатывать до 225 тысяч рублей в месяц, водители такси - до 140 тысяч, а мастера по ремонту техники - от 120 тысяч рублей.

Чаще всего систему «деньги сразу» практикуют компании, работающие в сфере услуг для бизнеса, логистики и строительства. Специалисты отмечают, что такой формат оплаты становится все популярнее среди тех, кто ищет быструю подработку.

