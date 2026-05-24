Объятия в ночном клубе Кемерова обошлись местному жителю в круглую сумму

В полицию Кемерова обратился 39-летний местный житель, который после отдыха в ночном заведении лишился золотой цепочки с крестиком стоимостью около 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили и задержали подозреваемую - ей оказалась 38-летняя горожанка. Выяснилось, что задержанная познакомилась с потерпевшим в клубе. Во время разговора она крепко обняла мужчину и аккуратно расстегнула замок на его шее, спрятав украшение в карман. На допросе женщина заявила, что была слишком пьяна, не помнит деталей своего поступка, а добытое золото и вовсе потеряла.

Сейчас в отношении горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

