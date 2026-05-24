Погода в Кузбассе 25 мая 2026 года: ночью заморозки, а днем потеплеет

Конец мая в Кузбассе продолжает удивлять: ночью - заморозки и мокрый снег, а днем - почти летнее тепло до +22 градусов. Жителей региона предупредили о ночных заморозках 25 мая 2026 года. Показатель горимости 25 мая 2026 года прогнозируется на уровне 1-3 классов.

По области ночью ожидается 0…+5 градусов, местами прогнозируются заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, а местами до +22 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, по югу области - умеренные дожди и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков, однако местами по югу возможны небольшие дожди. В отдельных районах прогнозируются туманы.

Погода в Кемерове 25 мая 2026 года

В Кемерове ночью будет 0…+2 градуса, на почве возможны заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +14…+16 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем - преимущественно без осадков.

Погода в Новокузнецке 25 мая 2026 года

В Новокузнецке ночью температура составит +1…+6 градусов, местами на почве возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Ночью ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

