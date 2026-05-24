В Кузбассе любитель нетрезвой езды во второй раз попался на том же мопеде

Фото: архив "КП". Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который снова попался полицейским пьяным за рулем. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину на мопеде Racer во время патрулирования улиц. Медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в организме водителя превышала допустимую норму более чем в пять раз.

При проверке документов выяснилось, что горожанин уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду на этом же самом мопеде.

Полицейские изъяли транспортное средство и отправили его на штрафстоянку. Уголовное дело по факту повторного нарушения уже направлено в суд, водителю грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что врач предупредил кузбассовцев о рисках употребления самодельных напитков, а еще губернатор Кузбасса выразил гордость за священника-волонтера отца Софрония.