В Кузбассе любитель нетрезвой езды во второй раз попался на том же мопеде

В Междуреченске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который снова попался полицейским пьяным за рулем. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину на мопеде Racer во время патрулирования улиц. Медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в организме водителя превышала допустимую норму более чем в пять раз.
При проверке документов выяснилось, что горожанин уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду на этом же самом мопеде.
Полицейские изъяли транспортное средство и отправили его на штрафстоянку. Уголовное дело по факту повторного нарушения уже направлено в суд, водителю грозит до двух лет лишения свободы.
