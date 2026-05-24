Глава СКР взял под контроль проблему с бродячими собаками в Новокузнецке

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о плохой организации отлова бездомных животных в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для разбирательства стали массовые жалобы горожан в соцсетях. Жители микрорайона Дальнее Куйбышево рассказали, что рядом с жилыми домами и детскими площадками давно поселились стаи агрессивных собак, которые нападают на прохожих. При этом ответственные городские службы никак не реагировали на многочисленные обращения людей.

Кузбасские следователи уже возбудили по этому факту уголовное дело. Теперь руководитель регионального управления СК Бэликто Базаров должен лично отчитаться перед главой ведомства о ходе расследования. Дело находится на контроле в центральном аппарате СК.

