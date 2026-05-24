Йод, селен и цинк: кузбасский доктор перечислила продукты для правильной работы гормонов

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заведующая эндокринологическим отделением кемеровской больницы имени М.А. Подгорбунского Елизавета Епифанова рассказала, как с помощью питания поддержать щитовидную железу.

Чтобы этот орган работал без сбоев, ему регулярно нужны йод, селен, тирозин и цинк. В список самых полезных продуктов вошли морская рыба (треска, скумбрия, лосось), морепродукты, водоросли, куриные яйца (доктор советует варить их вкрутую для лучшего усвоения), чеснок, зеленый лук, орехи, сезонная хурма, яблоки и злаки.

При этом врач предупредила, что капуста, репа и горчица при чрезмерном употреблении могут, напротив, затормозить выработку важных гормонов.

Сама Елизавета Епифанова признается, что для перекуса всегда выбирает яблоки, грецкие орехи и апельсины - это просто, доступно и очень полезно для здоровья «щитовидки».

Ранее мы писали, что выпускной в 11-м классе обойдется жителям Кемерова в среднем в 44 тысячи рублей, а еще губернатор Кузбасса выразил гордость за священника-волонтера отца Софрония.