Кузбассовец похитил чужой телефон с зарядки и сдал его в ломбард

В Киселевске завершено расследование дела против 18-летнего местного жителя, обокравшего свою новую знакомую. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Инцидент произошел еще в марте этого года, когда молодые люди отдыхали в одной компании в сауне. Парень заметил оставленный без присмотра на зарядке мобильный телефон стоимостью 56 тысяч рублей. Дождавшись удобного момента, он забрал гаджет, ушел и позже сдал его в комиссионный магазин всего за 13 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли вора. Парень полностью признал вину и возместил девушке весь ущерб, однако уголовное дело по статье «Кража» уже передано в суд. Максимальное наказание, которое ему грозит, составляет пять лет лишения свободы.

