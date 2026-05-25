В Новокузнецке на полевой дороге остановили авто с 7-летним водителем

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецке инспекторы ДПС остановили опасную поездку: за рулем легкового автомобиля оказался семилетний ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

На полевой дороге инспекторы заметили автомобиль, который ехал навстречу. Водитель остановился, увидев патрульную машину. В салоне инспекторы увидели странную картину: человек быстро переместился с водительского места на заднее сиденье.

При проверке выяснилось, что на переднем пассажирском сиденье находился дедушка, на заднем - бабушка и семилетний ребенок. Оказалось, что именно мальчик управлял машиной до остановки.

Дедушка рассказал, что они приехали в поле набрать воды. По его словам, он поддался уговорам внука, который «просто попросил прокатиться». Старшие члены семьи думали, что в поле безопасно. Дедушка признал свою вину.

Инспекторы составили протокол на мужчину за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему на это права. Материалы также передали в отдел ПДН для привлечения матери ребенка к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

