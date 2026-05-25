Риск рака: у женщины в Новокузнецке на диспансеризации нашли ВПЧ

В Новокузнецке в Первой городской больнице на диспансеризации у пациентки выявили вирус папилломы человека с высоким онкогенным риском. Об этом сообщили в медучреждении.

Женщина не знала о наличии ВПЧ, хотя изменения в клетках шейки матки уже начались. Пациентке дополнительно провели цитологическое исследование и расширенную кольпоскопию, а также назначили лечение. Вирус папилломы человека часто становится причиной рака шейки матки.

Заведующая кабинетом медпрофилактики поликлиники № 9 Первой больницы Екатерина Шабалина отметила, что тест на ВПЧ выявляет инфекцию задолго до появления симптомов, на стадии, когда ситуацию можно полностью контролировать.

