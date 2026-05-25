В Кузбассе спасли юную пациентку со сложной формой желчекаменной болезни спасли

Врачи в Кузбассе спасли 17-летнюю девушку с тяжелой формой желчекаменной болезни. Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Врачи двух больниц Кузбасса спасли 17-летнюю девушку со сложной формой желчекаменной болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Пациентка поступила в КОДКБ им. Ю.А. Атаманова с жалобами на боль и механическую желтуху. МРТ показало холедохолитиаз: в шейке желчного пузыря и печеночном протоке сформировались конкременты, которые двигались к общему желчному протоку (холедоху) и далее к двенадцатиперстной кишке. Это состояние могло привести к проблемам с другими органами пищеварения и даже к смерти.

Детские хирурги удалили у пациентки желчный пузырь. Затем провели ревизию холедоха и дренировали желчевыводящие протоки. Операция длилась 3,5 часа. Пациентка идет на поправку и вскоре вернется домой.

Ранее мы писали, что выпускной в 11-м классе обойдется жителям Кемерова в среднем в 44 тысячи рублей, а еще губернатор Кузбасса выразил гордость за священника-волонтера отца Софрония.